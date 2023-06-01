ارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق.. موديز تتوقع دخول بريطانيا دوامة الركود

أعلنت وكالة التصنيف الإئتماني "موديز"، اليوم الخميس، أنها تتوقع أن تدخل بريطانيا في ركود معتدل هذا العام بعد أن تجنبته في شهر مايو الماضي.

وأضافت موديز، أن معدلات التضخم الأساسي في المملكة المتحدة البريطانية أرتفعت مما يزيد من احتمالات رفع إضافي لـ أسعار الفائدة إلى 4.75%.

وكان قد أظهر مسح، الثلاثاء، أن تضخم أسعار المتاجر البريطانية ارتفع هذا الشهر ليصل إلى أعلى معدل له منذ بدء تسجيلات الصناعة في عام 2005، على الرغم من تباطؤ النمو في أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف.

وقال اتحاد التجزئة البريطاني إن الأسعار في محلات السوبر ماركت وسلاسل البيع بالتجزئة ارتفعت بنسبة 9.0٪ في العام حتى مايو ، بعد زيادة بنسبة 8.8٪ في أبريل.

ومع ذلك، تباطأ تضخم أسعار المواد الغذائية وفقًا لقياس BRC إلى 15.4٪ من 15.7٪.