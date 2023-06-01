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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 1902 حالة إشغال طريق بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

رفع الإشغالات بالبحيرة
رفع الإشغالات بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بنطاق 6 مراكز  بالتنسيق مع شرطة المرافق بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية وأسفرت الحملة عن :

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رفع 1902حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن ( 1081 حالة بدمنهور - 229 حالة برشيد - 216 حالة بإيتاى البارود -181حالة بكفر الدوار - 150حالة بالدلنجات - 45 بأبوحمص).

ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وتكثيف حملاتها المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المروريه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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