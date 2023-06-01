رفع 1902 حالة إشغال طريق بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

قامت الوحدات المحلية بنطاق 6 مراكز بالتنسيق مع شرطة المرافق بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية وأسفرت الحملة عن :

رفع 1902حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن ( 1081 حالة بدمنهور - 229 حالة برشيد - 216 حالة بإيتاى البارود -181حالة بكفر الدوار - 150حالة بالدلنجات - 45 بأبوحمص).

ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وتكثيف حملاتها المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المروريه وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.