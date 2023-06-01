1000 جنيه منحة زواج وإعانة مرضية للعاملين بالسكة الحديد

أعلن عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الإنفاق - بأن مجلس المديرين وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 مايو على المذكرة المقدمة من النقابة العامة والتي تطالب بزيادة منحة الزواج للعاملين وكذلك الإعانات المرضية والتي تصرف من رعاية العاملين برئاسة الهيئة.

وأوضحت نقابة السكة الحديد في مذكرتها، أنه نظرا للحالة الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار أصبح 200 جنيه منحة زواج لا تكفي، وكذلك مبلغ 500 جنيه إعانة مرضية لا تكفي، حيث طالبت النقابة بزيادتهم إلى 1000 جنيه كل منحة، وعليه قد وافق مجلس المديرين في السكة الحديد على زيادة منحة الزواج والاعانة المرضية إلى 1000 جنيه لكل منهما.

وتقدمت النقابة العامة بخالص الشكر والتقدير للمهندس محمد عامر رئيس الهيئة والدكتور محمد حسين نائب رئيس الهيئة للموارد البشرية ونواب الهيئة وعبد الله مهدي رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والدكتور مصباح سرحان مدير عام الأجور والمزايا.