%7.1 زيادة في أعداد تحصينات الماشية بلقاح الحمى القلاعية عام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، الموافق 1 / 6 / ۲۰23 النشـرة السنوية لإحصـاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام 2022.
وتضمنت النشرة السنوية مؤشراتها الآتية:
أولاً: الماشــــــــــــــــــــية
1) اصابات الماشية:
• بلغت عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 93 بــؤرة
عام ٢۰22 مقابل 36 بؤرة عام ٢۰21 وذلك بنسبـة زيادة
قدرها 3‚158٪.
• بلغت الإصابة بمرض الجــلد العقــدى 6 بــؤرة عام 2022 مقـابـــــــل
16 بــــؤرة عـــــــام ٢٠21 بنسبة إنخفاض قــدرهــــــا 5‚62٪
2) تحصينات الماشية والحيوانات:
• بلغــــت أعـــــداد تحصينات لقـــــاح الحمــى القلاعيـة ثلاثـى العــترة للماشـية والحيوانـات 5‚9 مليـون حـــــــالة عــــــــام 2022 مقابل 9‚8 مليون حالة عام ٢٠21 بنسبة زيادة قدرهــــــا 1‚7٪.
3) علاج الماشية والحيوانات:
• بلغــت أعـــداد الماشـــية والحيوانـــات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 690 ألف حالة عام ٢۰22 مقابل 686 ألف حالة عام ٢٠21 بنسبة زيادة قدرها 6‚0٪.
ثانيا: الـــــــدواجن :
1) إصابات الدواجن:
• بلغت عــــدد بــؤر إصــابة الدواجــن بمـرض أنفلونـزا الطيـــور
70 بــؤرة عام ٢۰22 مقابل 65 بـــؤرة عــام ٢۰21 بنســـبة
زيادة قدرهـا 7‚7 ٪ .
2 ( علاج الدواجن:
• بلغـــــت أعــــــداد الدواجـــــن التـــى تــــم علاجـــها مــــن الأمـــراض الباطنـة 8‚1 مليــون حالــة عــــــام ٢۰22 مقابــل 7‚1مليــــون حالــــة عـــــــام ٢۰21 بنسبـــة زيادة قدرهــــا 7‚5٪.
ثالثا: التلقيح الصناعى:
• بلغـــت أعداد الماشية و الحيوانات من حالات التلقيح الصناعى 421 ألف رأس عـــــــام 2022 مقابــل 350 ألف رأس عـــــــام2021 بنسبـــة زيادة قدرهــــا 4‚20 ٪.