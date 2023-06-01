%7.1 زيادة في أعداد تحصينات الماشية بلقاح الحمى القلاعية عام 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، الموافق 1 / 6 / ۲۰23 النشـرة السنوية لإحصـاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام 2022.

وتضمنت النشرة السنوية مؤشراتها الآتية:



أولاً: الماشــــــــــــــــــــية

1) اصابات الماشية:



• بلغت عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 93 بــؤرة

عام ٢۰22 مقابل 36 بؤرة عام ٢۰21 وذلك بنسبـة زيادة

قدرها 3‚158٪.

• بلغت الإصابة بمرض الجــلد العقــدى 6 بــؤرة عام 2022 مقـابـــــــل

16 بــــؤرة عـــــــام ٢٠21 بنسبة إنخفاض قــدرهــــــا 5‚62٪

2) تحصينات الماشية والحيوانات:

• بلغــــت أعـــــداد تحصينات لقـــــاح الحمــى القلاعيـة ثلاثـى العــترة للماشـية والحيوانـات 5‚9 مليـون حـــــــالة عــــــــام 2022 مقابل 9‚8 مليون حالة عام ٢٠21 بنسبة زيادة قدرهــــــا 1‚7٪.

3) علاج الماشية والحيوانات:

• بلغــت أعـــداد الماشـــية والحيوانـــات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 690 ألف حالة عام ٢۰22 مقابل 686 ألف حالة عام ٢٠21 بنسبة زيادة قدرها 6‚0٪.

ثانيا: الـــــــدواجن :



1) إصابات الدواجن:

• بلغت عــــدد بــؤر إصــابة الدواجــن بمـرض أنفلونـزا الطيـــور

70 بــؤرة عام ٢۰22 مقابل 65 بـــؤرة عــام ٢۰21 بنســـبة

زيادة قدرهـا 7‚7 ٪ .

2 ( علاج الدواجن:

• بلغـــــت أعــــــداد الدواجـــــن التـــى تــــم علاجـــها مــــن الأمـــراض الباطنـة 8‚1 مليــون حالــة عــــــام ٢۰22 مقابــل 7‚1مليــــون حالــــة عـــــــام ٢۰21 بنسبـــة زيادة قدرهــــا 7‚5٪.

ثالثا: التلقيح الصناعى:



• بلغـــت أعداد الماشية و الحيوانات من حالات التلقيح الصناعى 421 ألف رأس عـــــــام 2022 مقابــل 350 ألف رأس عـــــــام2021 بنسبـــة زيادة قدرهــــا 4‚20 ٪.

