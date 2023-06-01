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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

%7.1 زيادة في أعداد تحصينات الماشية بلقاح الحمى القلاعية عام 2022

صدى البلد

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الخميس، الموافق 1 / 6 / ۲۰23 النشـرة السنوية لإحصـاءات أمـراض الحيوان والدواجن لعام 2022. 

وتضمنت النشرة السنوية مؤشراتها الآتية: 


   أولاً: الماشــــــــــــــــــــية

1) اصابات الماشية: 
       
• بلغت عـدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية 93 بــؤرة 
   عام ٢۰22 مقابل 36 بؤرة عام ٢۰21 وذلك بنسبـة زيادة
    قدرها 3‚158٪.
• بلغت الإصابة بمرض الجــلد العقــدى 6 بــؤرة عام 2022 مقـابـــــــل
16 بــــؤرة عـــــــام ٢٠21 بنسبة إنخفاض قــدرهــــــا 5‚62٪

2) تحصينات الماشية والحيوانات:
• بلغــــت أعـــــداد تحصينات لقـــــاح الحمــى القلاعيـة ثلاثـى العــترة للماشـية والحيوانـات 5‚9 مليـون حـــــــالة عــــــــام 2022 مقابل 9‚8 مليون حالة عام ٢٠21 بنسبة زيادة قدرهــــــا 1‚7٪.
3) علاج الماشية والحيوانات: 
• بلغــت أعـــداد الماشـــية والحيوانـــات التى تم علاجها من الأمراض الباطنة 690 ألف حالة عام ٢۰22 مقابل 686 ألف حالة عام ٢٠21 بنسبة زيادة قدرها 6‚0٪.

ثانيا: الـــــــدواجن :


1) إصابات الدواجن:
• بلغت عــــدد بــؤر إصــابة الدواجــن بمـرض أنفلونـزا الطيـــور
70 بــؤرة عام ٢۰22 مقابل 65 بـــؤرة عــام ٢۰21 بنســـبة  
 زيادة قدرهـا 7‚7 ٪ .

2 ( علاج الدواجن:
• بلغـــــت أعــــــداد الدواجـــــن التـــى تــــم علاجـــها مــــن الأمـــراض الباطنـة 8‚1 مليــون حالــة عــــــام ٢۰22 مقابــل 7‚1مليــــون حالــــة عـــــــام ٢۰21 بنسبـــة زيادة قدرهــــا 7‚5٪.

ثالثا: التلقيح الصناعى:


• بلغـــت أعداد الماشية و الحيوانات من حالات التلقيح الصناعى 421 ألف رأس عـــــــام 2022 مقابــل 350 ألف رأس عـــــــام2021 بنسبـــة زيادة قدرهــــا 4‚20 ٪.
 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التلقيح الصناعى تحصينات الماشية والحيوانات حيوان حمي القلاعية

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