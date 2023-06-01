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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: نتوسع في التقاوى الجيدة المعتمدة لتحقق أعلى انتاجية

صدى البلد

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا اليوم في مكتبه بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة مع قيادات معهد المحاصيل الحقلية وذلك لمناقشة خطة الوزارة في إنتاج تقاوى المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والذرة والارز 
والجهود المبذولة في هذا الشأن.


وأكد القصير خلال الاجتماع أنه في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فأن الوزارة تتوسع في إنتاج التقاوى الجيدة المعتمدة التي تحقق أعلى إنتاجية.

 

وأضاف أن ذلك يأتي أيضا في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ورفع مستوى معيشة المزارعين.

 
وقال وزير الزراعة إن السنوات القليلة الماضية شهدت مصر طفرة 
للوصول إلى نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة من مختلف المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها محصول القمح الذى حدثت فيه قفزة كبيرة ولأول مرة حيث تم انتاج تقاوى عام 2021 حوالى ،45 الف طن من التقاوى المعتمدة وكانت نسبة التغطية لا تتعدى 35% ، وفى عام 2022 وصلت إلى 96 الف طن بنسبة  تغطية مع جميع الجهات المنتجة للتقاوى المعتمدة إلى 71% وهذا العام تستهدف الوزارة إلى الوصول إلى نسبة تغطية 100% مع وجود فائض استراتيجى لتصدير السوق الخارجى 

الاجتماع ناقش أيضا جهود وخطة الدولة في مجال مكافحة دودة الحشد الخريفية باعتبارها اخطر الآفات التى توجه محصول الذرة.


حضر الاجتماع د رضا محمد على مدير معهد المحاصيل السابق  د مجاهد عمار القائم بأعمال مدير المعهد  د علاء خليل رئيس قسم الذرة د حاتم الحمادي القائم بأعمال وكيل المعهد ورئيس الادارة المركزية للارشاد الزراعي، د خالد جاد عضو الحملة القومية للقمح.

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