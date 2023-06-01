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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق حامد: الفوز بالألقاب ليس جديدا بالنسبة لي لأني كنت لاعبا بالزمالك

طارق حامد
طارق حامد

شارك طارق السيد نجم الزمالك السابق تصريحات طارق حامد بعد الفوز بالدوري السعودي مع اتحاد جدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتب طارق السيد :"طارق حامد بعد الفوز بالدورى السعودى مع اتحاد جدة: الفوز بالألقاب حاجة مش جديدة بالنسبة لي.. أنا متعود علي الفوز بالألقاب لأني كنت بلعب في نادي الزمالك كبير مصر وأفريقيا".

 

وتوقع النجم المصري طارق حامد لاعب فريق اتحاد جدة السعودي فوز العميد بالدوري السعودي من داخل الحرم في يوم 15 من شهر شعبان الماضي الموافق 7 من مارس 2023.

نشر طارق حامد، فيديو له من داخل الحرم المكي أداء مناسك العُمرة رفقة زميله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، ودعوا بأن يحقق فريقهم لقب الدوري منذ شهرين، والذي حققه العميد بالفعل قبل جولة من النهاية.

توج فريق اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي للمحترفين، عقب فوزه على الفيحاء بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين السبت الماضي، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي.

أرقام طارق حامد

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