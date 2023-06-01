عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعداد لنظام متعدد الأقطاب.. اجتماع عاجل بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الهندي

روسيا والهند
روسيا والهند

اجتمع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع نظيره الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، حيث بحث الاثنان مجالات التعاون والشراكة الخاصة والمتميزة بين البلدين، وفقًا لوكالة تاس الروسية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أعطى الوزيران تقديراً عالياً لديناميكيات التعاون بين البلدين والاتجاهات الهامة للشراكة الخاصة والمتميزة. 

وأولي كبار البدلوماسيين في البلدين خلال الاجتماع، اهتمام خاص لتوسيع الحوار في منظمة شنجهاي للتعاون، ومنظمة بريكس بين روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا، ومجموعة العشرين.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيانها إلى أنه خلال الاجتماع تم بحث الموضوعات ذات الصلة على جدول الأعمال الثنائي فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية.

وقالت الخارجية الروسية: "تم التأكيد على النية المتبادلة لمواصلة اتباع سياسة بناء نظام عادل متعدد الأقطاب للعلاقات عبر الوطنية ، بما في ذلك منع وعرقلة استخدام الممارسات الاستعمارية الجديدة".

زيلينسكي يوجه رسالة شكر إلى الدول المنضمة لـ حزمة العقوبات ضد روسيا

رئيس "الأوكراني للحوار":العالم سيشهد كارثة إذا تدخل الناتو في الصراع مع روسيا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سوبراهمانيام جايشانكار روسيا منظمة شنجهاى الصين البرازيل جنوب افريقيا مجموعة العشرين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العاصفة على الأبواب والحرارة 40 رسميًا|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

الجرام يتراجع 500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمصر

رجل بلا نخوة.. سارة تطلب الخلع: عايزني ألبس شفاف وعريان

محدش ينزل| العاصفة بدأت والأرصاد توجه تحذيرات جديدة

8 لاعبين.. ننشر أسماء الراحلين عن الزمالك بفرمان من أوسوريو

نهائي دوري أبطال أفريقيا| الغيابات تضرب الوداد المغربي.. وبشرى سارة لجماهير الأهلي

مش عايزة أغلط.. منى زكى تكشف عن رأيها فى مسلسل «جعفر العمدة»

موضوعات متعلقة

زيلينسكي يوجه رسالة شكر إلى الدول المنضمة لـ حزمة العقوبات ضد روسيا

رئيس "الأوكراني للحوار":العالم سيشهد كارثة إذا تدخل الناتو في الصراع مع روسيا

وزير الخارجية الأمريكي يؤكد نجاح قدرات الناتو في دعم صمود أوكرانيا ضد روسيا

روسيا تعلن عن كشف عملية استخبارية أمريكية باستخدام هواتف «أبل»

صحف السعودية| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية على 5 مناطق.. 3 قتلى في هجوم جوي على كييف.. وزلزال 5.5 ريختر يضرب روسيا

بيان عاجل من روسيا بشأن فصل السيّاح الروس والأوكران في فنادق تركيا

طلب شخصي من روسيا لـ كندا بشأن إدانة هجوم المسيرات على موسكو

كيف تبدأ أوكرانيا الهجوم المضاد؟..ضابط بريطاني يكشف أفضل الخيارات للانتصار على روسيا

ترشيحاتنا

العاصفة وصلت| الأرصاد تحذر من الأمطار و الأتربة التي تضرب البلاد

انتظام حركة الملاحة الجوية في المطارات دون التأثر بحالة الطقس السيئ

دعاء المطر الشديد والعواصف الترابية.. اللهم لا تقتلنا بغضب ولا تهلكنا بعذابك

وزير الإنتاج الحربي: تطوير خطوط الإنتاج بالشركات وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع

وصول ولي العهد البريطاني وزوجته إلى عمان لحضور زفاف نجل ملك الأردن

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخرهم مارك زوكربيرج.. تعرف على ثروات أغنى 10 رجال في العالم

إيلون ماسك يستعيد لقب أغنى رجل في العالم .. كم تبلغ ثروته؟

المغرب .. طريقة عمل البسطيلة ..صور

بعد توصيات الحوار الوطني لريادة الأعمال.. ذوو قدرات يفتحون قلوبهم لـ«صدى البلد»

فيديو

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

نزار الفارس يكشف مفاجآت مثيرة في أزمته مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

محدش ينزل من بيته.. العاصفة على الأبواب ودرجة الحرارة 40

مفاجآت مالية وعاطفية وأخبار سعيدة لهذه الأبراج.. هل أنت منهم؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ