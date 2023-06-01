الإعداد لنظام متعدد الأقطاب.. اجتماع عاجل بين وزير الخارجية الروسي ونظيره الهندي

اجتمع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، مع نظيره الهندي، سوبراهمانيام جايشانكار، حيث بحث الاثنان مجالات التعاون والشراكة الخاصة والمتميزة بين البلدين، وفقًا لوكالة تاس الروسية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أعطى الوزيران تقديراً عالياً لديناميكيات التعاون بين البلدين والاتجاهات الهامة للشراكة الخاصة والمتميزة.

وأولي كبار البدلوماسيين في البلدين خلال الاجتماع، اهتمام خاص لتوسيع الحوار في منظمة شنجهاي للتعاون، ومنظمة بريكس بين روسيا والهند والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا، ومجموعة العشرين.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيانها إلى أنه خلال الاجتماع تم بحث الموضوعات ذات الصلة على جدول الأعمال الثنائي فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية.

وقالت الخارجية الروسية: "تم التأكيد على النية المتبادلة لمواصلة اتباع سياسة بناء نظام عادل متعدد الأقطاب للعلاقات عبر الوطنية ، بما في ذلك منع وعرقلة استخدام الممارسات الاستعمارية الجديدة".