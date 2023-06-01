مي فاروق لـ صدى البلد: أستعد لطرح ليه وهذه تفاصيلها

كشفت الفنانة مي فاروق عن تفاصيل أعمالها الغنائية المقبلة ، بعد أن طرحت خلال الساعات الماضية اغنيتها الجديدة “ افتكرلك ايه ” والتي تعاونت فيها مع الملحن عمرو مصطفي .

وقالت مي فاروق في تصريحات خاصة لصدى البلد : أواصل حاليا وضع اللمسات النهائية علي اغنيتي الجديدة ، والمقرر طرحها بشكل منفرد وتحمل اسم ليه ، وأتعاون فيها مع الملحن الكبير والصديق العزيز محمد رحيم ، والشاعر خالد أمين ، والموزع أحمد عبد السلام .

وأضافت مي فاروق : نحاول خلال الفترة الحالية الانتهاء من وضع اللمسات النهائية للعمل ، حتي يتم طرحها خلال فترة عيد الاضحي المبارك او الفترة التي تليها .

وتمكنت الفنانة مي فاروق من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر من خلال أغنية افتكرلك ايه ، والتي تتعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفي .

وتمكنت مي فاروق من تحقيق ما يقرب من 200 ألف مشاهدة في غضون يومين ، لتحتل بأغنية افتكرلك ايه المركز السابع من أصل 50 مركزا هي الأعلي مشاهدة في مصر.

وكانت قد أكدت مي فاروق، أنها تفاجأت باتصال الملحن عمرو مصطفى حيث طالبها بغناء أغنية "افتكر لك ايه" ووافقت على الفور، مشيرة إلى أنها كانت متحمسة جدًا لهذه الفكرة وسجلت الأغنية في اليوم الثاني من مكالمة عمرو مصطفى لها.

ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عمرو مصطفى ملحن كبير وله كل التقدير والاحترام، مؤكدة أن الفكرة مميزة جدًا وهو إعادة هذا اللون من الغناء، مضيفة: "لم يكن هناك أي امضاء أي قرار أو تصريح".



وأشارت مي فاروق، إلى أنها تحمست للفكرة وسجلت وغادرت سريعًا ولم تتطرق إلى أي تفاصيل، مؤكدة أنها تحضر لعملين غنائيين سيتم طرحهم الفترة المقبلة، كما أشارت إلى أن ابنتها زينه صاحبة الـ15 عام موهوبة وصاحبت صوت جيد في الغناء.