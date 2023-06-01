وصول سفن أمريكية ويابانية إلى الفلبين لإجراء تدريبات بحرية ثلاثية

أبحرت سفن حرس السواحل الأمريكية واليابانية إلى مانيلا اليوم /الخميس/ لإجراء تدريبات مشتركة مع نظرائهم الفلبينيين حول تطبيق القانون البحري والبحث والإنقاذ وحماية البيئة.

وقال خفر السواحل الفلبيني - في بيان أوردته صحيفة (فيل ستار) المحلية - إن السفن اليابانية والأمريكية وصلوا إلى ميناء مانيلا؛ للقيام بالتدريبات البحرية الثلاثية التي تستمر لمدة أسبوع قبالة باتان.

واستقبل خفر السواحل الفلبيني السفن بالترحاب في مانيلا وهم يلوحون بأعلام الولايات المتحدة واليابان، لافتًا إلى أن التدريبات البحرية تهدف إلى تدريب خفر السواحل الثلاثة للعمل معًا في العمليات.

وعلى الرغم من أن خفر السواحل الفلبيني قد تدرب مع خفر السواحل للولايات المتحدة واليابان، إلا أن هذه التدريبات في الفترة (1 - 7) يونيو الجاري هي الأولى التي يجرى فيها الثلاثة تدريبات معًا.

وتأتي هذه التدريبات وسط توتر في المنطقة بشأن بحر الصين الجنوبي، وبينما تعلن الولايات المتحدة واليابان عن خطوات "لتحديث" تحالفهما العسكري الحالي.

