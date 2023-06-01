الأمن يضبط 4 آلاف قضية تسول خلال شهر

قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .
أسفرت جهودها خلال شهر (مايو 2023) عن ضبط (4013) قضية تسول .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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قامت الأجهزة الأمنية بشن حملات مُكبرة إستهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .
أسفرت جهودها خلال شهر (مايو 2023) عن ضبط (4013) قضية تسول .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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