10 ملايين يورو | نجم ريال مدريد يرفض الانتقال إلى الدوري السعودي

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة “سكاي سبورتس”، رفض الكرواتي لوكا مودريتش، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، الانتقال إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:" لم يقبل لوكا مودريتش أي عرض من الدوري السعودي وليس لديه نية لاتخاذ هذه الخطوة، خطته هي البقاء في ريال مدريد".

وأضاف:" وافق مودريتش على تجديد عقده مع نادي ريال مدريد حتى صيف 2024".

وينتهي عقد لوكا مودريتش مع نادي ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له الانضمام مجانا لأي نادٍ في الصيف المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.

وتبلغ القيمة التسويقية لنجم ريال مدريد لوكا مودريتش 10 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.