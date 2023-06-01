هاني الناظر ينصح مرضى الحساسية بكل أنواعها بتناول هذا الدواء

يتعرض مرضى الحساسية للمعاناة من متاعب صحية خلال انتشار موجات العاصفة الترابية لذا تطلق هيئة الأرصاد دائما تحذيرات مسبقة لكى يتمكن هؤلاء الأشخاص من اتخاذ الاحتياط اللازمة.

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق، أن مرضى الحساسية يجب عليهم توخى الحذر أثناء العواصف الترابية واتخاذ الاحتياطات اللازمة أهمها الحرص علي تناول أقراص الحساسية المضادة للهستامين الآن وفوراً وقرص يوميا ولمدة أسبوع بإذن الله.

وأضاف هانى الناظر فى منشور له على الفيسبوك قائلا : انصح الذين يعانون من الحساسية الجلدية والصدرية وحساسية العيون والجيوب الانفية بالبقاء بالمنزل غدا الجمعة بإذن الله".

يذكر أن جميع مرض الحساسية يتعرضون لمشاكل صحية أثناء العواصف الترابية باستثناء من يعانون من الحساسية الغذائية فمرضى الجيوب الأنفية يعانون من الالتهابات والرشح والصداع ومرضى الصدر من ضيق التنفس أما الحساسية الجلدية فيعانون من التهابات شديدة ورغبة فى الحكة.