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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

لأعضاء النقابة وأسرهم | إعلان مهم من الصحفيين بشأن مشروع العلاج

صدى البلد

أكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة برئاسة خالد البلشى وافق في اجتماعه على طرح مناقصة بين شركات التأمين الطبي لإتاحة تعاقد أعضاء النقابة وأسرهم مع إحدى الشركات بشكل اختياري لمن يرغب.

من جانبه قال محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين والمشرف على مشروع العلاج، إن استطلاع الرأي الذي شارك فيه أكثر من ١٢٠٠ صحفي لتطوير مشروع علاج الصحفيين، كانت من بين نتائجه موافقة ٦٦٪؜ من المشاركين في الاستطلاع على إتاحة الاشتراك في شركة تأمين طبي بشكل اختياري.

وتتيح شركات التأمين الطبي عددًا من المزايا، منها توفير تغطية أكبر في الحد الأقصى للعلاج، وتقديم عدد كبير من الخدمات دون تحمل المشترك أي تكلفة، بالإضافة إلى شمول الخدمة للأدوية، وتوفر شبكة كبيرة من مقدمي الخدمة.

من ناحية أخرى، وافق مجلس النقابة على تعيين طبيب أسرة بعيادة النقابة، ليتولى الكشف والتشخيص وتوجيه الصحفيين التوجيه الطبي الأمثل، وهو ما سيكون له مردود كبير لتطوير الخدمة المقدمة حاليًّا.

كانت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية قد عقدت اجتماعها الثاني هذا الأسبوع، وهو الاجتماع الأول من نوعه الذي شارك فيه الأعضاء عبر "زووم" بالتفاعل مع المجتمعين في قاعة اللجان بالنقابة.

واعتمدت اللجنة هيكلها التنظيمي عبر انتخابات داخلية، والذي شمل اختيار عبير سليمان أمينًا عامًّا، وفي ملف الرعاية الاجتماعية تم اختيار أسامة عز الدين وكيلًا، وأحمد طنطاوي أمين سر، أما في ملف الرعاية الصحية فتم اختيار عاطف السيد وكيلًا، وحسام راضي أمين سر.

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