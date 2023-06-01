قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضي

فضيحة بالملايين..

أحال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا كلا من رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية ورجلا أعمال ومستشار بشركة كبيرة إلي محكمة الجنايات لاتهام الأول بطلب وأخذ رشوة مالية من الثلاثة الآخرين تقدر بمليون و800 ألف جنيه.



جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لدراسات المشروعات الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه بوساطة المتهمين الرابع والخامس على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تخصيص مساحة لخمسمائة فدان ولاية الهيئة بمحافظة بني سويف لشركته.



كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسِه عَطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب مبلغ مليون وخمسمائة وعشرة آلاف جنيه أخذ منها مليون وعشرة آلاف جنيه بوساطة المتهمين الخامس والسادس على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات تعديل نشاط ثلاث قطع أراضي ولاية الهيئة بمحافظة الدقهلية من نشاط زراعي إلى إنتاج حيواني وخدمي والتصريح بإنشاء سور على قطعتين.