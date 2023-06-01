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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة القاهرة يهنئ عبد المجيد محمود بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية

المستشار عبد المجيد
المستشار عبد المجيد محمود

تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالتهنئة للمستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق بمناسبة فوزه بجائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة بعد ترشيحه من مجلس الجامعة نظرًا لإسهاماته البارزة ورحلة عطائه القضائية المميزة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن مجلس الجامعة رشح المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، للحصول على جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية باعتباره واحدا من أبرز كبار شيوخ القضاء المصري وله إسهامات أكاديمية متميزة، وعرفاناً وتقديراً لهذه الشخصية القانونية والقضائية الوطنية المحترمة.

والمستشار الدكتور عبد المجيد محمود، يتميز بالجمع بين الخبرة والممارسة القضائية العملية وبين التميز الأكاديمي، فقد حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1967، وحصل بعدها على درجه الدكتوراه، ولم يتوقف نشاطه العلمي عند حد الحصول على درجة الدكتوراه، وإنما امتد إلى إصدار العديد من المؤلفات والأبحاث المنشورة في المجلات العلمية والأكاديمية المحكمة، كما اشترك في مناقشة العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير في العديد من كليات الحقوق والقانون في مصر والعالم العربي.
 

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وللمستشار الدكتور عبد المجيد محمود دور مجتمعي متميز ومشهود من خلال نشر الوعي بالثقافة القانونية، حيث قام بإلقاء العديد من المحاضرات والاشتراك في العديد من الندوات والمؤتمرات العلمية والأكاديمية، والتي تلقي الضوء على القضايا المعاصرة، إلى جانب حفاظه طوال فترة عمله على هيبة منصب النائب العام وقيامه بدور وطني بارز في ظروف صعبة.

 

الخشت رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الدكتور عبد المجيد محمود الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق بمناسبة فوزه بجائزة الدولة التقديرية المجلس الأعلى للثقافة Jobs Education

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