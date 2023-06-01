أفكار شيك.. تفاصيل بفستان الأميرة رجوة لن تظهر بالسوشيال ميديا

تصدرت الأميرة رجوة تريند السوشيال ميديا بعد انتشار صور زفافها حيث أبهر الفستان جميع الحاضرين.

واختارت العروس الأميرة رجوة الفستان من تصميم إيلي صعب Elie Saab حيث إنه صمم خصيصاً لها، تميز بقصة ضيقة وقصة ياقة مميزة منحرفة مع ذيل طويل مطرز، يمكن فصله عن الثوب.

وارتدت العروس طرحة ناعمة مزينة أيضا بتطريز الزهور، والملفت أنها اعتمدت تسريحة شعر نصف مرفوعة وثبتت طرحتها بتاج ناعم مرصع بالألماس، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس أطّرت وجهها الجميل، الذي أبرزت ملامحه باعتماد ماكياج غلامور أنيق.

وانتعلت في قدميها حذاء مفلطح يشهد على أنها عروس عصرية تفضل الراحة والأناقة.