عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أفكار شيك.. تفاصيل بفستان الأميرة رجوة لن تظهر بالسوشيال ميديا

صدى البلد

تصدرت الأميرة رجوة تريند السوشيال ميديا بعد انتشار صور زفافها حيث أبهر الفستان جميع الحاضرين.

 

 واختارت العروس الأميرة رجوة  الفستان من تصميم إيلي صعب Elie Saab حيث إنه صمم خصيصاً لها، تميز بقصة ضيقة وقصة ياقة مميزة منحرفة مع ذيل طويل مطرز، يمكن فصله عن الثوب.

 

وارتدت العروس طرحة ناعمة مزينة أيضا بتطريز الزهور، والملفت أنها اعتمدت تسريحة شعر نصف مرفوعة وثبتت طرحتها بتاج ناعم مرصع بالألماس، وأكملت إطلالتها بأقراط مرصعة بالألماس أطّرت وجهها الجميل، الذي أبرزت ملامحه باعتماد ماكياج غلامور أنيق.

وانتعلت في قدميها حذاء مفلطح يشهد على أنها عروس عصرية تفضل الراحة والأناقة.

 

الأميرة رجوة صور زفاف تسريحة شعر العروس فستان رجوة زفاف الاميرة رجوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مش بنتي| موظف: مراتي ولدت وأنا مبخلفش.. والطب الشرعي يكشف المفاجأة

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

قرار عاجل ضد مسئول بوزارة الزراعة ورجال أعمال في أكبر قضية أراضٍ

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

شركة ألمانية تعلن اكتشاف كنز جديد في دلتا مصر | إيه الحكاية

خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والوداد

مصرع وإصابة 6.. شاهد لحظة رفع اللافتة الإعلانية المنهارة على كوبري أكتوبر|خاص

ترشيحاتنا

لقائدي السيارات.. 5 خطوات للحماية من مخاطر العواصف وطرق التعامل معها

جماهير برشلونة تودع “كامب نو”| الأزمة الاقتصادية تدفع إدارة البرسا لبيع مقاعد وعشب الملعب التاريخي

5 مشاهد صادمة بالقاهرة| هذا ما فعلته العاصفة اليوم.. وهل تستمر للغد ؟

مُصرّ ينكر عدم قدرته .. زوجة : اعرضوني على الطب الشرعي

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

هيونداي ورينو.. أسعار 5 سيارات جديدة بالسوق المصري| صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف عن أشخاص في محنة ويحتاجون إلى رعاية

أفكار شيك.. تفاصيل بفستان الأميرة رجوة لن تظهر بالسوشيال ميديا

مش هتكلفك كتير .. طريقة عمل كفتة الفراخ

شقيقات العريس | إطلالات الأميرتين إيمان وسلمى تثير السوشيال ميديا

فيديو

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

بينها قلادة مصنوعة من سن سمكة قرش منقرضة .. تفاصيل العثور على كنز وسط حطام سفينة تيتانيك «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الصحة.. إذا ظهرت عليك هذه الأعراض توجه للمستشفى

ارتفاع أسعار الذهب ومفاجأة في الدولار.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ