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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يداهم مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بالجيزة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

 قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والجهات المعنية بحملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة.. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف وضبط (6) مراكز لعلاج الإدمان.

كما تم ضبط (المشرفين على تلك المراكز).. وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – إنتهاء التراخيص– عدم وجود موافقات من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى- غرفة الرعاية مغلقة وغير مفعلة - لا يوجد جهاز للتعقيم- غرف تجميع النفايات غير مطابقة للمواصفات ولا يوجد تخلص آمن من النفايات الخطرة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأسلحة والذخائر الامن العام المخدرات والأسلحة النفايات الخطرة امن الجيزة علاج الإدمان غير المرخصة

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