ما الوزن والعمر المثالي لـ أضحية العيد؟ متخصص يجيب

كشف المهندس أبو بكر شاكر، المسئول عن مزرعة الأغنام في النوبارية، الوصف المثالي لشراء “الخروف”، مشيرا إلى أن “الخروف” يكون مكتملا عند وصوله إلى وزن 45 أو 50 كيلو.

وقال شاكر، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الوقت المحدد لنحر الأضحية «الخروف» في سن 6 شهور أو 9 شهور، قائلا "هذا الوزن بيكون مثالي.



وأوضح أنه حال توافر هذه الشروط، يكون «الخروف» الوضع طبيعي وظروفه مهيأة تماما لعرضه للسوق وشراءه.



كما أكد أن الظروف الراهنة ومنها الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى ارتفاع الأسعار وخاصة أسعار اللحوم، مشيرا إلى أنه حسب الظروف الحالية والأسعار المرتفعة سيكون أسهم شراء «الخروف» أعلى بكثير من شراء “العجول”.

