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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زفاف ولي العهد.. رسالة تهنئة من رئيس مجلس الأعيان الأردني إلى الملك عبدالله

جانب من حفل الزفاف
جانب من حفل الزفاف

تقدم  رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله والأسرة الهاشمية الكريمة والشعب الأردني، بمناسبة عقد قران الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد على  الأميرة رجوة الحسين.

 

ودعا الفايز في بيان مساء اليوم الخميس، الله عز وجل أن يحفظه ويديمه سندًا وذخرًا للملك عبدالله الثاني ولشعبنا ومملكتنا الأردنية الهاشمية.

 

وكان  الرئيس الأمريكي جو بايدن قد هنأ بزفاف ولي العهد حيث قال : أنت في وجداننا في هذا اليوم المليء بالفرح والاحتفال ونتطلع في السنوات المقبلة للعمل معك ومع والديك  الفخورين بك، و الملك عبدالله والملكة رانيا وجميع الأردنيين للاستمرار في تعميق الصداقة بين شعبينا وكنت أتمنى حقا أن أكون معكم جميعا اليوم

زفة ولي عهد الأردن والأميرة رجوة على أنغام محمد عبده وعمر العبداللات

انتصار السيسي وقرينة الرئيس الأمريكي أبرز حضور حفل زفاف ولي عهد الأردن

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