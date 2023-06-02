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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. ميرنا نور الدين تحتفل بزفافها بحضور نجوم الفن

ميرنا نور الدين وزوجها
ميرنا نور الدين وزوجها

تحتفل الفنانة ميرنا نور الدين، مساء اليوم الجمعة، بعقد قرانها على عمر عطية، صاحب إحدى مراكز التدريبات الشهيرة “جيم”، بعد أيام من عقد قرانها. 

ودعت ميرنا نور الدين عدد كبير من نجوم الفن وزملائها في الوسط إلى حفل زفافها الذي سيقام في مدينة 6 أكتوبر.

وعلم صدى البلد ان النجمة ميرنا نور الدين ستحتفل بعقد قرانها يوم الاثنين الماضي على شاب من خارج الوسط الفني، وسيحتفلان بعقد قرانهما في اجواء عائلية. 

ميرنا نور الدين وفيلم بعد الشر 

وتشارك ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

وأطلت الفنان ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال وهو الكتيبة 101 بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهى شخصية غير تقليدية تتواجد ضمن جنود الجيش المصرى على خط النار وفى أماكن الصراع.

تكون المسلسل من 20 حلقة، وشارك في بطولته عددا من النجوم وهم  عمرو يوسف و آسر ياسين، وشارك في العمل أيضا الفنان فتحي عبدالوهاب، ووليد فواز، والفنانة وفاء عامر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف.

ميرنا نور الدين أحمد عبدالوهاب الفنانة ميرنا نور الدين الفنانة وفاء عامر بحضور نجوم الفن بيومي فؤاد

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