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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخطوط الجزائرية تسجل طلبية شراء 7 طائرات جديدة من إيرباص

الخطوط الجزائرية
الخطوط الجزائرية

 أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، الناقل الوطني لدولة الجزائر، عن تأكيد طلبية لشراء سبع طائرات من شركة إيرباص، في خطوة تعزز مساعي الشركة الرامية لدعم أسطولها من الطائرات وعملياتها التجارية على مستوى القطاع.

وتمكن هذه الطلبية الخطوط الجوية الجزائرية من تعزيز خدماتها الإقليمية وتطوير برنامجها الطموح لإطلاق رحلات عابرة للقارات. كما ستساهم طائرات A330-900 و1000 A350-في الحد من التكاليف التشغيلية، حيث تصل نسبة انخفاض حرق الوقود لكل مقعد إلى 25%، وهو ما يسهم في توفير مرونة تشغيلية أكبر نتيجة القواسم المشتركة التي تتميز بها عائلات طائرات شركة إيرباص.

وتتميز الطائرات من طراز A330neo وA350 بمقصورة Airspace الحائزة على جوائز عالمية، حيث تمنح الركاب تجربة طيران هي الأكثر راحة على الإطلاق، إذ توفر مساحة أوسع للركاب ومقصورة حقائب علوية أكبر ونظام إضاءة مطور، فضلاً عن أحدث أنظمة الترفيه والاتصال على متن الطائرة.

وتتمتع عائلة A330neo بمحركات الجيل الجديد من رولز- رويس طراز "Trent 7000" والقادرة على الطيران لمسافة تصل إلى أكثر من 7,200 ميل بحري / 13,334 كيلومتر بدون توقف. وبحلول نهاية أبريل 2023، نجحت عائلة A330 في تسجيل 1,775 طلبية مؤكدة من 130 عميلًا حول العالم، مما يجعلها واحدة من أكثر طائرات الهيكل العريض شعبية على الإطلاق، وذلك ما يؤكد ريادتها على مستوى سوق المسافات القصيرة والمتوسطة.

كما تعد عائلة A350 الأكثر حداثة في سوق المسافات الطويلة، مدعومة بمحركات رولز- رويس من طراز " Trent XWB"، ما يجعلها أكثر الطائرات ذات الهيكل العريض كفاءة في العالم والقادرة على الطيران لمسافة 8,700 ميل بحري/ 16,100 كيلومتر دون توقف. من جانب آخر، فإنه بحلول نهاية أبريل 2023، نجحت عائلةA350  بتسجيل 967 طلبية مؤكدة من 54 عميلًا حول العالم، ما يجعلها واحدة من أكثر طائرات الهيكل العريض نجاحاً على الإطلاق.

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