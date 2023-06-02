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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جوال به قدم بشرية .. الأمن يكشف حقيقة صورة الفيس بوك

صورة متداوله
صورة متداوله

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن صورة تتضمن سير إحدى الدراجات النارية بالطريق العام وقيام قائدها بنقل جوال يظهر منه ما يشبه قدماً بشرية . 

بالفحص تبين أن الصورة المتداولة هى صورة تمثال عرض ملابس "مانيكان" حيث أنه بتاريخ 27/5/2023 قام مالك أحد محال الملابس الجاهزة بطلب إحدى شركات نقل المواطنين لتوصيل التمثال من المحل ملكه إلى منطقة المقطم بالقاهرة وعلى إثر ذلك قام مالك الدراجة النارية الظاهرة بالصورة بالتوجه للمحل ملك المذكور وإستلام "المانيكان" وفكه ووضعه داخل جوال حتى يتمكن من نقله على الدراجة النارية وظهر منه القدم.

كما يُشار إلى قيام مالك المحل بنشر تعليق على صفحة المحل بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عقب تداول الصورة على بعض الصفحات الساخرة.

الأجهزة الامنية التواصل الإجتماعي فيس بوك الدراجة النارية الفيس بوك الملابس الجاهزة دراجات النارية

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