الحزن يسيطر على النجمة الهندية عليا بهات بعد وفاة بطلها المقرب

تصدر اسم النجمة الهندية عليا بهات تريند تويتر، بعد رسالتها الحزينة عبر السوشيال ميديا في وداع بطلها المقرب.

توفي جد نجمة بوليوود عليا بهات، زوجة رانبير كابور أمس، وكتبت له رسالة موجعة في وداعه، مرفقة بمقطع فيديو من احتفاله بعيد ميلاده الـ 92.

وقالت عليا بهات إن جدها الراحل ظل يلعب الجولف حتى عمر 93 عاما، وكان متخصص في سرد أفضل القصص، ويعزف على الكمان ويلعب مع أحفاده الكريكت، وأحب عائلته حتى اللحظة الأخيرة في حياته.

وعبرت عليا بهات عن حزنها قائلة، إن قلبها مليء بالحزن والفرح في نفس الوقت، لأن جدها الراحل منحهم الفرح والشعور بالبركة والامتنان طوال حياته.

تزوج الممثل الهندي رانبير كابور من زميلته وحبيبته عليا بهات، في حفل خاص أقيم في مومباي بحضور عدد من أبرز شخصيات الفن والسينما في بوليوود منذ حوالي عام.

حفل زفاف رانبير كابور الملقب بأشهر عازب في بوليوود، وعليا بهات كان من أبرز الأحداث التي طال انتظارها في الهند خلال السنوات الماضية.

ارتدى الزوجان الشهيران ملابس هندية تقليدية في حفل زفافهما، بطقوس هندوسية تقليدية في منزل كابور.

كان توقيت حفل زفاف رانبير كابور وعليا بهات محاطا بالسرية، ويعتبر الثنائي من بين أفضل الممثلين والأعلى أجرا في بوليوود.

ولد كلا النجمين لعائلة فنية شهيرة، فعليا بهات هي ابنة المخرج ماهيش بهات، بينما رانبير فهو نجل النجم الشهير ريشي كابور.