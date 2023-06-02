تردد القناة المصرية المفتوحة لإذاعة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي أفريقيا

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء الأحد المقبل لمتابعة مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وتأهل فريق الأهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز أمام الترجي التونسي في نصف نهائي البطولة.

وتقام مباراة الأهلي والوداد على ملعب استاد القاهرة الدولي يوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

وتذاع مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس واون تايم سبورت “الأرضي ”.



تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي فإنها تأتي وفق ما يلي:-

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي

التردد الرقمي الأرضي: UHF32.

التردد التماثلي الأرضي: UHF9.

بينما تقام الأهلي والوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا علي ملعب مركب محمد.الخامس يوم الأحد ١١ يونيو المقبل .