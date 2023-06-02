دول بريكس تدعو إلى "إعادة توازن" النظام العالمي

أعلن دبلوماسيون كبار من دول بريكس خلال محادثات في جنوب إفريقيا، يوم الخميس، أن المجموعة منفتحة على انضمام أعضاء جدد، في وقت تسعى الكتلة إلى الحصول على صوت أقوى في الساحة الدولية.

ودعا وزراء خارجية مجموعة الدول الخمس، المؤلفة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى "إعادة توازن" النظام العالمي.

جاء ذلك خلال اجتماعهم في الكاب في إطار مؤتمر يستمر يومين تطغى عليه تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار خلال كلمة افتتاحية: "اجتماعنا يجب أن يبعث رسالة قوية مفادها أن العالم متعدد الأقطاب، وأنه يعيد توازنه، وأن الطرق القديمة لا يمكنها معالجة الأوضاع الجديدة".

وأضاف: "نحن رمز للتغيير ويجب أن نتصرف على هذا الأساس".

وأدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى عزل موسكو إلى حد كبير على المسرح الدولي، ما دفعها إلى السعي لتوثيق العلاقات مع الصين وغيرها.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "أكثر من عشر دول" قد أبدت اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة بريكس.

بدوره قال نائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو تشو إن بكين ترحب بالمتقدمين المحتملين.

وأضاف في مؤتمر صحفي: "نتوقع انضمام مزيد من الدول إلى عائلتنا الكبيرة".

يأتي اجتماع دول مجموعة بريكس الخميس في الكاب قبل قمة لرؤساء الدول مقررة في آب/أغسطس تهيمن على تحضيراتها إمكانية حضور فلاديمير بوتين إلى جنوب إفريقيا، الدولة المضيفة للقمة.

وصدرت في حق بوتين مذكرة توقيف عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "ترحيل" أطفال أوكرانيين في إطار هجوم موسكو على أوكرانيا.

نظريا، وبصفتها عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، يتوجب على جنوب إفريقيا اعتقال الرئيس الروسي إذا دخل أراضيها. لكن البلدين يقيمان علاقات وثيقة.

في هذا الصدد أكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور أن "دعوة وجهت إلى كل من رؤساء الدول الخمس".