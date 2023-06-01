إعلان عاجل.. دول بريكس تستعد لاستخدام العملات المحلية في التجارة العالمية

كشف بيان مشترك لوزراء خارجية دول مجموعة بريكس، اليوم الخميس، أن دول بريكس تعتزم تشجيع استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية.

وجاء في البيان الذي صدر منذ قليل: “شدد وزراء خارجية دول بريكس على أهمية تشجيع استخدام العملات المحلية في التجارة الدولية والمعاملات المالية بين دول البريكس، وكذلك شركائها التجاريين".

ويعقد اجتماع وزراء خارجية دول البريكس يومي 1 و 2 يونيو في كيب تاون بـ جنوب أفريقيا.

وحصلت جنوب إفريقيا على رئاسة بريكس من الصين في وقت سابق من هذا العام، وسوف تستمر حتى نهاية عام 2023، وبعد ذلك سيتم نقلها إلى البلد التالي.

ومجموعة بريكس تضم “البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا”.

ويعتزم عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك الأرجنتين وإيران، إندونيسيا وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.