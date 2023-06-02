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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة.. أحمد سليمان يعلن موقفه من الترشح لانتخابات الزمالك القادمة

احمد سليمان
احمد سليمان

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك السابق عن موقفه من الترشح لإنتخابات القلعة البيضاء القادمة.

وقال أحمد سليمان في تصريحات تليفزيونيه ببرنامج اللعيب عبر قناة "m b c مصر": "بنسبة كبيرة سأترشح لانتخابات الزمالك المقبلة وأحصل دائما على أعلى الأصوات"

وأختتم: "مش ههزر مع أي أحد في الانتخابات المقبلة"

يذكر أن أشرف صبحي وزير الرياضة أكد أن مرتضى منصور رئيس الزمالك الحالي يحق له الترشح في الإنتخابات المقبلة.

وعلي جانب اخر حقق فريق الزمالك الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء الماضى، على استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ووصل رصيد الزمالك إلى النقطة 50 فى المركز الرابع بترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز، حصدها من 29 مباراة، حقق الفوز فى 14 مباراة، وتعادل فى 8، وخسر 7، سجل لاعبوه 42 هدفًا، واستقبلت شباكه 27.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

 

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