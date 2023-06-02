وفاء عامر تكشف سر نجاح زواجها على مدار الـ 22 عامًا

كشفت الفنانة وفاء عامر، أنها متزوجة منذ 22 عامًا، مؤكدة أن كلمة السر فى استمرار زواجها طوال هذه الفترة :" محدش يعرف عني حاجة".



وأضافت وفاء عامر خلال حوارها مع الإعلامية ياسمين عز على قناة إم بي سي مصر، :" الحياة ليست وردية، وهناك مشكلات في جميع المنازل، وأنها طوال الوقت تعمل على أن تكون المشكلة بينها وبين زوجها فقط".



وأكدت وفاء عامر، أن نجلها لم يعلم أي مشكلة بينها وبين زوجها، فالمشكلات بين الأزواج يجب أن تحل فى غرفة مغلقة.



ولفتت إلى أن أى مشكلة عندما تخرج بين الزوج و الزوجة، تكون أكبر، ومن يدخل أن يحل، يسبب مشكلات.

