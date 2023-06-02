الأمن يضبط نصابين نهبوا الفنان صبري عبدالمنعم| تفاصيل

عرضت فضائية العربية تقرير فيديو عن محاولات الأمن المصري فك ملابسات جريمة ضحيتها فنان شهير، فبعد نهب تحويشة عمره البالغة مليوني جنيه أي ما يعادل نحو ٦٥ ألف دولار، حاولت السلطات الأمنية فك لغز قضية نصب تعرض لها الفنان صبري عبد المنعم.

قام بعمل توكيل لهم دون أن يحصل على أمواله

كشف الأمن أن العصابة مكونة من ١٠ أشخاص تقف وراء واقعة التحايل على الفنان بإيهامه من قبل رجل وسيدة ببيع الشقة المملوكة له في القاهرة بعد تحرير توكيل لهما ليقوما ببيعها لشخص أخر دون أن يحصل الفنان على أي أموال.

أعلنت السلطات لاحقا القبض على المتهمين، ووفقا لوسائل إعلام مصرية، فأن تحريات أجهزة الأمن قالت أن ٥ من المتهمين الـ١٠، لديهم سوابق جنائية، ومن بينهم ٤ تم حبسهم على ذمة قضية نصب اخري.