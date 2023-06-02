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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منها مكة والمدينة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لـ 11 منطقة بالمملكة

طقس السعودية
طقس السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودية عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في 11 منطقة بالمملكة تشمل الجوف وحائل والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك ونجران وعسير والباحة والشمالية وجازان، بحسب وسائل الإعلام السعودية.

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة المكرمة تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة القنفذة والكامل والجموم والعاصمة المقدسة، وتستمر حتى الساعة الواحدة من صباح السبت، فيما تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً على الطائف والخرمة والمويه وتربة ورنية وأضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

وتشهد المدينة المنورة أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة المدينة المنورة ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر والحناكية والمهد، وتستمر حتى الساعة الواحدة من صباح السبت.

ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة البدع والوجه وحقل وضباء، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة نجران أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة مع سيول وتساقط البرد، وتشمل العرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد أمطارًا متوسطة على البرك والقحمة حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا غزيرة وسيولاً وتساقط البرد مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحرجة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة جازان أمطارًا متوسطة وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا غزيرة وسيولاً على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة وسيولاً وتساقط البرد، وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد أمطارًا متوسطة على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء وضرما ومرات والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة حائل أمطارًا متوسطة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحائط والسليمي والشملي والغزالة وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

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