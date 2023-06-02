نصائح مهمة لأصحاب الجيوب الأنفية للوقاية من الأتربة.. شاهد

قال الدكتور عبد الجواد هاشم، أستاذ الميكروبوليجي والمناعة: إن الأتربة المحملة بالمواد العضوية، أو غير العضوية تسبب حساسية، مشيرا إلى أنها في بعض الأحيان تكون محملة بالميكروبات.

وحذر الدكتور عبد الجواد هاشم، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز " من تعرض أصحاب الجيوب الأنفية ، ومرضى الحساسية لجميع أنواع الأتربة ، وخاصة من يتعرضون لأزمات ربوية ، متابعا : " بنصح الناس دي متنزلش إلا اذا كان هناك ضرورة قصوى أنه ينزل " .

وتابع " هاشم " ، أنه من الضروري أخذ الإجراءات الازمة في حالة الاضطرار للنزول من المنزل لأصحاب الجيوب الأنفية ، مثل الحرص على اصطحاب العلاجات مثل البخاخات ، والتأكد من عملها ، محذرا : " ممكن الأزمات الربوية تتحول لضيق تنفس عنيف جدا وزرقة في الشفايف " .

وأردف ، أنه ارتداء الكمامات أمر ضروري للوقاية من أتربة الرياح ، وضمان عدم استنشاق الأتربة ، والاهتمام بنظافة فرش المنازل ، وتنفيضها جيدا بعد موجة الرياح .