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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد أبو اليزيد: التقاوي الجيدة يتبعها زيادة في إنتاج محصول الفدان.. فيديو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد ، أستاذ الزراعة ، إن الدولة المصرية أولت مشروع التقاوي اهتماما كبيرا جدا من خلال المشروع القومي لإنتاج التقاوي ، مشيرا إلى أن جودة التقاوي يتبعها زيادة في إنتاج محصول الفدان .

 

وتابع الدكتور أحمد أبو اليزيد ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " واكسترا نيوز " ، أن تقاوي الأساس المعتمدة تعطي حتى 20 أردب ، وبالتالي للحفاظ على الناتج القومي فإن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالمشروع.

 

وتابع ، أن 70 % من المساحات المزروعة من القمح في مصر أصبحت تعتمد على تقاوي منتقاة من خلال  وزارة الزراعة  ، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.

 

وأوضح ، أن المستهدف حتى 2030 هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 70 % . 

 

التقاوى الدكتور أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة برنامج هذا الصباح توك شو

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