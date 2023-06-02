أحمد أبو اليزيد: التقاوي الجيدة يتبعها زيادة في إنتاج محصول الفدان.. فيديو

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد ، أستاذ الزراعة ، إن الدولة المصرية أولت مشروع التقاوي اهتماما كبيرا جدا من خلال المشروع القومي لإنتاج التقاوي ، مشيرا إلى أن جودة التقاوي يتبعها زيادة في إنتاج محصول الفدان .

وتابع الدكتور أحمد أبو اليزيد ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " هذا الصباح " ، والمذاع على فضائية " واكسترا نيوز " ، أن تقاوي الأساس المعتمدة تعطي حتى 20 أردب ، وبالتالي للحفاظ على الناتج القومي فإن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالمشروع.

وتابع ، أن 70 % من المساحات المزروعة من القمح في مصر أصبحت تعتمد على تقاوي منتقاة من خلال وزارة الزراعة ، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.

وأوضح ، أن المستهدف حتى 2030 هو تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 70 % .