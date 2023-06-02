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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مسئول صيني يزور المتحف المصري بالتحرير.. صور

المتحف المصري بالتحرير
المتحف المصري بالتحرير

استمراراً لزياراته للمواقع الأثرية والمتاحف، خلال زيارته الرسمية الحالية لمصر، زار  Li Qun رئيس الهيئة الوطنية للآثار ووزير الثقافة والسياحة الصيني، والوفد المرافق له المتحف المصري بالتحرير، حيث كان في استقبالهم الدكتور على عبد الحليم مدير عام المتحف، والذي رحب بهم اصطحبهم في جولة داخل قاعات المتحف المختلفة.

تضمنت الجولة قاعة كنوز يويا وتويا أجداد الملك إخناتون، وقاعة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وقاعات الدولة القديمة والعصر اليوناني الروماني، ومعامل الترميم الموجودة بالمتحف.

وخلال الجولة قدم لهم الدكتور علي عبد الحليم شرحاً وافياً عن تاريخ مبنى المتحف وما يحتويه من قطع أثرية فريدة ومتميزة وأسلوب العرض المتحفي، وكذلك مشروع تطويره والذي تم افتتاح المرحلة الأولى منه في فبراير الماضي. كما قدم لهم نبذة عن أهم البرامج التعليمية والثقافية وورش العمل والمعارض الأثرية المؤقتة التي ينظمها المتحف ليسلط الضوء من خلالها على أهم الأحداث والفعاليات المحلية والعالمية، وتفعيلا لدوره كمؤسسة ثقافية و تعليمية ومجتمعية تهدف إلى نشر الوعي الثقافي والأثري لدى الجمهور.

كما حرص على إطلاعه على فعاليات المعرض الثقافي للتراث الصناعي والذي نظمه المتحف ضمن فعاليات احتفاله باليوم العالمي للمتاحف، وما يملكه المتحف من تقنيات في هذا المجال منها ماكينات التهوية والأماكن الخاصة بها داخل المتحف.

وأعرب نائب الوزير الصيني عن سعادته بهذه الزيارة،  وإعجابه بما يضمه المتحف من قطع أثرية فريدة كما قام بالتقاط الصور التذكارية له داخل المتحف تخليدا لهذه الزيارة.

وضم الوفد، المستشار الثقافي لدى السفارة الصينية بالقاهرة، ونخبة من أساتذة  الجامعات ببكين وشنغهاي المتخصصين بعلوم الآثار  والآثار الغارقة والترميم.

يذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كان قد التقى أمس Li Qun  بمقر الوزارة بالزمالك، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على المستوى السياحي والأثري.

كما زار Li Qun  والوفد المرافق له المتحف القومي للحضارة المصرية واستمتعوا خلالها بجولة داخل قاعات المتحف المختلفة وأهم مقتنياته الأثرية والتي تحكي تاريخ الحضارة المصرية على مر العصور.
 

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رئيس الهيئة الوطنية للآثار وزير الثقافة والسياحة الصيني المتحف المصري بالتحرير آثار الأثر الدكتور على عبد الحليم العصر اليوناني الروماني

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