بسبب موجة الحر.. اندلاع 200 حريق في كندا

تشهد منطقة شرق كندا منذ أمس الخميس موجة حر قياسية تهدد بتأجيج حرائق "غير مسبوقة" تجتاح الساحل المطل على المحيط الأطلسي وأجزاء أخرى من البلاد.

واندلع 210 حريقًا في أنحاء كندا بما فيها 82 حريقًا خارج السيطرة، وأكثر من 2.7 مليون هكتار من الأراضي دمرت في حرائق هذا العام، أي ثمانية أضعاف معدل ما دمر في العقود الثلاثة الماضية وفق مسؤولين.

وقال وزير الاستعداد للطوارئ بيل بلير في مؤتمر صحفي في أوتاوا "هذه الظروف في بداية الموسم غير مسبوقة وبالطبع تثير قلقا عميقا"، بحسب وكالة فرانس برس.

بعد اندلاع حرائق كبيرة في غرب البلاد في مايو الماضي، ولا سيما في مقاطعتي ألبرتا وساسكاتشوان، انتقلت عمليات مكافحة الحرائق الأسبوع الماضي إلى نوفا سكوشا على ساحل الأطلنطي، غير المعتاد على حرائق الغابات الشديدة، بعد طقس حار وجاف يتقدم شرقا.

وقال وزير الموارد الطبيعية جوناثان ويلكينسون: "الحقيقة أن كندا تعاني من تداعيات تغير المناخ، بما في ذلك حرائق غابات أكثر تواتراً وشدة" متوقعاً أن تتضاعف مساحة الغابات التي ستدمرها حرائق الغابات بحلول 2050.

وأدى الطقس الجافّ ودرجات الحرارة المرتفعة المتوقعة في الأيام المقبلة إلى زيادة مخاوف السلطات من تفاقم وضع الحرائق المستعرة.

ووصل الدخان المنبعث من الحرائق في نوفا سكوشا إلى ساحل الولايات المتحدة المطل على المحيط الأطلنطي، مما تسبب في ارتفاع نسبة تلوث الهواء في ولاية نيوجيرسي وفي أجزاء من ولاية بنسلفانيا.

وفي السنوات الأخيرة، تعرض غرب كندا مراراً لظواهر مناخية متطرفة زادها شدة وتواتراً الاحتباس الحراري.