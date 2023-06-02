للخريجين والطلاب.. الحكومة تعلن عن وظائف برواتب مجزية في القاهرة والقليوبية

أعلنت عدد من الجهات الرسمية في الدولة خلال الأيام الماضية، عن عدد كبير من الوظائف الحكومية، والتي يبحث عنها الشباب وحديثي التخرج، وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الوظائف الحكومية وفي الشركات الخاصة المتاح التقديم إليها، في جميع المجالات.

وظائف وزارة العمل في القاهرة والقليوبية

أعلنت وزارة العمل، عن تفاصيل وظائف محافظة القاهرة، ووظائف محافظة القليوبية، وذلك للعمل في شركات القطاع الخاص، بعدد من التخصصات برواتب تصل إلى 4000 جنيه شهريا، وتشمل هذه الفرص التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال يونيو 2023 الجاري، وجاءت هذه الوظائف كالتالي:

وظائف محافظة القاهرة

للمؤهلات عليا والمتوسطة، والطلاب، على أن يكون سن المتقدم من 18 سنة وحتى 35 سنة.

20 ويتر براتب 3 آلاف جنيه.

50 عضو فريق براتب 3 آلاف جنيه.

10 كاشير براتب 3300 جنيه.

10 مساعد كاشير براتب 4450 جنيه.

ديسبنشر (مراقب ديليفري) براتب 3900 جنيه.

تأمين اجتماعي وصحي ويوجد سكن للمغتربين.

مطلوب أيضا لشركة أمن عدد 270 ضابط أمن ذات مؤهل عالي ومتوسط بشرط خبرة سنة، على أن يكون سن المتقدم من 21 وحتى 55 سنة، ومواقع العمل في المناطق التالية:

مول بالشيخ زايد وسط البلد براتب 3500 : 4000 جنيه.

العاصمة الإدارية براتب 3500 جنيه – إقامة – مواصلات.

التجمع الثالث براتب 3600 جنيه.

العاشر من رمضان براتب 3250 جنيه – إقامة – مواصلات.

التحرير براتب 2900 جنيه – وجبات.

مطلوب لشركة حراسة، 450 ضابط أمن إداري، بشرط مؤهل متوسط، ابتدائي، وبدون مؤهل، على أن يكون سن المتقدم من 18 حتى 55 سن، براتب من 2600 إلى 4000 جنيه، بمزايا تأمين صحي، اجتماعي، سكن، مواصلات، على أن تكون مناطق العمل في:

مصنع بمدينة نصر.

كمبوند تحت الإنشاء.

كمبوند مدينتي.

محطة الكهرباء في إمبابة.

ومطلوب لشركة تعمل في الاتصالات، بتأمين اجتماعي وتوفير سكن:

10 مهندس اتصالات، كهرباء، بكالوريوس هندسة، السن 22 : 40 سنة.

10 فني كهرباء، مؤهل عالي، فوق متوسط، متوسط، السن 18 : 35 سنة.

المزايا (تأمين اجتماعي – توفير سكن).

مطلوب عدد 400 عضو فريق مؤهل متوسط، من سن 20 حتى 38 سنة، براتب من 3500 وحتى 4000 جنيه، زتوفير بدل انتقال، وتأمين اجتماعي وصحي:

50 عامل مخزن – من الجنسيين.

50 عامل إنتاج – من الجنسين.

وظائف محافظة القليوبية

أما عن وظائف محافظة القليوبية فهي كالتالي:

وظائف في الملابس الجاهزة، بشرط مؤهل عالي، ومتوسط، وبدون مؤهل، من 18 سنة وحتى 25 سنة، بخبرة سنتين

8 عمال سنجر، و100 عامل جوكر، و5 مساعد أمين مخزن، و4 مساعد فرش وقص، و4 مشرف جودة، و4 أمين مخزن، و6 عامل مخازن.

وظائف في الخزف، من 25 سنة وحتى 40 سنة، بشرط مؤهل متوسط، وابتدائية.

50 عامل إنتاج، و100 عامل خزف.

أما عن طريقة التقديم لوظائف محافظة القاهرة والقليوبية، فقد دعت وزارة العمل الراغبين في التقديم لهذه الوظائف، بالتوجه إلى الوزارة، في 3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات.

وظائف وزارة الشباب والرياضة

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توفير، عدد من الوظائف المتاحة لدى بعض الشركات الخاصة التي ترغب في موظفين جدد شرط توافر مؤهلات وسنوات خبرة للحصول على فرص العمل، وهي كالتالي:

الشركات الكبرى في مجال المطاعم محاسب عام (خبرة 5 سنوات في مطاعم الأسماك)، .

محاسب أصول (خبرة من سنة إلى سنتين في المطاعم) للعمل في مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد.

واشترطت الشركة أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس تجارة، جيد في اللغة الإنجليزية، وأن يكون أقصى حد للسن 35 سنة، للتقديم للوظيفة.

وظائف شركة جو باص

كما أعلنت الشباب والرياضة، عن حاجة شركة جو باص لموظفين جدد للتعيين من الطلبة والخريجين للحصول على الوظائف التالية:

كول سنتر بدون خبرة.

موظف حجز بدون خبرة.

سائق أتوبيسات رخصة أولى خبرة 5 سنوات للعمل في عبد المنعم رياض والقطامية.

شروط وظائف جو باص: