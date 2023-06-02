بتوقيت حساس.. بلينكن يلغي زيارة إلى إسرائيل دون توضيح الأسباب

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" مساء يوم الخميس، أنه كان من المفترض أن يقوم بلينكن بزيارة سريعة لإسرائيل كجزء من رحلة إلى الشرق الأوسط، إلا أنه قرر إلغاءها.



وقال مسؤول سياسي إسرائيلي كبير تعليقاً على الوضع: "من المستحيل تجاهل التوقيت الحساس لإلغاء زيارة بلينكن"، وأضاف "قد يكون مجرد إلغاء تقني، فواشنطن تحاول إسقاط الملف الإيراني من جدول الأعمال إلى ما بعد الانتخابات، لقد أدركت الإدارة الأمريكية أن الملف النووي لا يمكن إيقافه دون نشاط عسكري في إيران".



القضية الإيرانية

يذكر أن إيران رفعت مستوى اليورانيوم المخصب من 25% إلى 60% وتواصل انتهاك القيود المفروضة على أنشطتها النووية، في إطار الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن "لديه رسالة واحدة واضحة لإيران والمجتمع الدولي، إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي"، وأدلى بهذه التصريحات في مقطع فيديو على موقع تويتر نشره مساء الخميس.