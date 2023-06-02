الحالة المرورية اليوم الجمعة.. لوحات حديدية آيلة للسقوط أعلى كوبري أكتوبر

استعرضت مقدمة برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة “دي إم سي” الفضائية؛ الحالة المرورية بأهم شوارع وميادين القاهرة الكبرى اليوم الجمعة عبر تطبيق جوجل للخرائط.

وظهر طريق صلاح سالم باللون الأخضر الذي يعبر عن السيولة المرورية، والطريق الدائري ومحور 26 يوليو حتى المهندسين بهما أيضا سيولة مرورية مع وجود بعض الكثافات وهناك تحويلة مرورية أعلى فتحات نزلة المهندسين، ناصحة بربط حزام الأمان وتقليل السرعات المقررة.

وجود مصدات حديدية مائلة أعلى كوبري أكتوبر وصلاح سالم بسبب العاصفة العنيقة التي ضربت البلاد أمس

وحذرت من الأقتراب من المصدات قبل طالعة صلاح سالم، لوجود مصدات حديدية مائلة للأمام، منوها إلى وجود أيضا مصدات حديدية مائلة وآيلة للسقوط فوق كوبري أكتوبر أعلى محطة مصر، لذلك على قائدي السيارات السواقة بحرص شديد جدا لعدم وجود أى خسائر بشرية .

وأوضحت أن محور 26 يوليو في الاتجاهين يظهر باللون الأخضر تعبيرا عن السيولة المرورية الكبيرة، بالإضافة إلى أن أعلى كوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين به سيولة مرورية مع وجود بعض الكثافات المتقطعة وحتى امتداد رمسيس وغمرة بها بعض الكثافات بسبب سقوط اللوحات الأعلانية الحديدية أمس، بالإضافة إلى أن كوبري 15 مايو به سيولة مرورية حتى منطقة التحويلات.