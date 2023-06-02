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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عواصف ترابية وحر شديد.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا لهذه الفئات

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة والمصحوب بـ نشاط في حركة الرياح؛ والذي يعمل على إثارة الرمال والأتربة، موضحة أن سبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في هذه الفترة هو التأثر بكتل هوائية جنوبية صحراوية.
 

كما كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، عن الأماكن المُعرضة لسقوط أمطار اليوم ومنها بعض الأماكن من السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وقد تصل لمناطق من القاهرة الكبرى، منوهة بأن حدة الأمطار اليوم أقل مقارنة بالأمس وهي أمطار من خفيفة لمتوسطة وقد تكون رعدية.
 

نصائح الأرصاد

ونصحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة واستخدام غطاء على الرأس سواء كان “كاب” أو “شمسية”، مع تناول قدر كبري من السوائل، مؤكدة أهمية ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، مشددة على أهمية القيادة بهدوء تام على الطرق حاصة في ظل وجود أتربة ورمال مثارة والتي تعمل عل خفض الرؤية الأفقية.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة امطار توك شو صدى البلد

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