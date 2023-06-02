عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 2118 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

سحب رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 2118 رخص مركبات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني، خلال 24 ساعة.

ويسهم الملصق الإلكتروني في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص؛ حيث يساعد على تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة على المواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون.

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

ويتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيا.

في السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية برفع 48 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن تحرير 513 مخالفة لقائدى الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

ارتداء الخوذة الادارة العامة للمرور الملصق الالكترونى تركيب الملصق الالكتروني عدم ارتداء الخوذة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

غرق شقيقين داخل حمام السباحة بقرية سياحية في الغردقة

عاصفة تاني محدش يخرج.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الجمعة

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

شقيقتا الأمير الحسين تثيران الجدل في حفل زفافه .. اعرف السبب

مفاجأة.. إبراهيم حسن يكشف سر غياب توأمه حسام عن حفل افتتاح فرع الأهلي

أخبار الرياضة |كاس تطالب الزمالك بسداد 1.5 مليون دولار ..قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر

مدافع النادي الأهلي في ظهور رومانسي برفقه زوجته.. شاهد

ترشيحاتنا

الأرصاد التركية تحذر المواطنين من سوء الأحوال الجوية.. الأحد المقبل

الداخلية توجه رسالة مهمة لـ حجاج بيت الله الحرام

6 مشاكل صحية تواجهها بسبب نقص هذا الفيتامين.. تفاصيل

عميد زراعة عين شمس: شرق العوينات ثاني أكبر مشروع زراعي في مصر

ميركاتو الزمالك “عصيب”| رحيل 8 نجوم.. ثلاثي بلوزداد يصدم الأبيض.. والترجي يزاحمه على صفقة سوبر

مياه على قمر كوكب.. اكتشاف جديد في الفضاء حير العلماء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فساتين زفاف رجوة آل سيف

لا تنسى تناوله.. اكتشاف مشروب خارق للرجال قبل العلاقة الزوجية

مشروبات تساعد في التغلب على تأثير العاصفة الترابية.. تعرف عليها

فساتين الملكة رانيا في حفل زفاف الأمير الحسين تثير الجدل|شاهد

فيديو

ليلة أسطورية.. عقد قران وسط أجواء خلابة وحضور عالمي| فيديو جراف

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ