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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بسبب الأداء السيئ.. هل ينسحب الزمالك من المشاركة في البطولة العربية؟

الزمالك
الزمالك

هل ينسحب الزمالك من البطولة العربية؟ يتساءل عشاق وجماهير الفارس الأبيض عن موقف ناديهم من المشاركة في البطولة العربية بعد تداول أنباء عن انسحاب الأبيض من المشاركة.. فما حقيقة الأمر؟

وتشهد البطولة العربية، مشاركة الزمالك فقط من مصر، بعد انسحاب الأهلي وإقصاء طلائع الجيش من الدور الأول على يد أهلي طرابلس الليبي.

واكتملت أضلاع مجموعة نادي الزمالك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023 بعد تأهل نادي الاتحاد المنستيري التونسي.

مجموعة الزمالك بالبطولة العربية

وأتم نادي الاتحاد المنستيري التونسي، مجموعة الزمالك، بعدما تأهل إثر التفوق (4-0) و(1-0) على حساب المحرق البحريني في الدور الثاني من البطولة العربية.

وتضم المجموعة الثالثة في كأس الملك سلمان، كلًا من الزمالك، الشباب والنصر السعوديين، إلى جانب الاتحاد المنستيري التونسي.

مجموعة الزمالك 

المتأهلان من مجموعة الزمالك، يضربان موعدًا في ربع نهائي البطولة العربية مع نظيرهما من المجموعة الرابعة التي تضم حتى الآن، الرجاء المغربي، شباب بلوزداد الجزائري والوحدة الإماراتي.

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الجوائز المالية للبطولة العربية

تضم المرحلة النهائية من البطولة العربية 16 فريقا، من بينها 6 من أبطال الدوريات في مصر والمغرب وتونس والجزائر والسعودية وقطر، إضافة إلى 4 فرق بدعوات مباشرة من الاتحاد العربي، و6 تمر من الأدوار التمهيدية.

وكان قد أعلن الاتحاد العربي، عن جوائز مالية كبيرة للبطولة تتخطى 10 ملايين دولار، بعد أن كانت جائزة البطل في آخر نسخة 6 ملايين دولار.

وتقام البطولة العربية 2023 على ملاعب المملكة العربية السعودية.

حقيقة انسحاب الزمالك من البطولة

حسم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الجدل حول مطالبة البعض بانسحاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من البطولة العربية، بسبب الأداء السيئ الذي يقدمه الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء هذا الموسم.

وقال سليمان وهدان، في تصريحات لبرنامج «اللعيب»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «لن نسمع للأصوات التي تطالب بانسحاب الزمالك من البطولة العربية، وهذه الأصوات ليست مسموعة، ولكن محل تقدير وانتباه وستكون حافزا لتقديم أداء مميز في البطولة».

وأضاف: «بالتأكيد ستكون هناك استعدادات خاصة للزمالك للبطولة العربية، الزمالك يمثل اسم مصر في تلك البطولة، واللاعبون على قدر المسؤولية لرفع اسم مصر».

وتابع: «إن شاء الله سنرفع اسم مصر، واللاعبون سيبذلون أقصى جهد لهم ونعود بالبطولة».

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