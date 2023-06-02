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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

المغربي حسم الأمر.. هل يعود أشرف بن شرقي إلى الزمالك؟

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

هل يعود أشرف بن شرقي إلى الزمالك؟.. يتساءل الكثير من جماهير الفارس الأبيض عن حقيقة عودة لاعبهم المغربي المفضل، خاصة بعد التكهنات والتقارير الإعلامية الأخيرة.

وارتبط اسم النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الجزيرة الإماراتي، بنادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة بعد تصريحات مرتضى منصور.

وكان قد أكد رئيس النادي الصادر بحقه حكم بعزله من منصبه، أن هناك لاعبا تحبه الجماهير سيكون ضمن صفوف الفريق في انتقالات الصيف دون الإشارة لهوية اللاعب.

وبعد تصريحات مرتضى منصور، حذف أشرف بن شرقي جملة لاعب الجزيرة الإماراتي من حسابه على انستجرام، الأمر الذي جعل العديد من جماهير الزمالك، التكهن بتعاقد الإدارة مع المغربي كأول صفقة للقلعة البيضاء في الصيف القادم.. فما حقيقة الأمر؟

هل يرحل أشرف بن شرقي عن الجزيرة؟

بن شرقي أنهى مؤخرا موسمه الأول مع الجزيرة، الذي انضم له في صيف 2022 قادما من الزمالك، بعقد يمتد حتى 2024.

وزعمت تقارير صحفية مؤخرا أن النجم المغربي يقترب من العودة للزمالك في الميركاتو الصيفي، إلا أنه تم نفي هذا الأمر من قبل مصدر مقرب من اللاعب.

ووفقا لتصريحات المصدر الصحفية، فإن مايتردد عن فسخ نادي الجزيرة عقده مع أشرف بن شرقي، والدخول في مفاوضات مع الزمالك، غير صحيح على الإطلاق، ولا نعلم مصدر هذه الشائعات.

وأضاف المصدر: "بن شرقي مستمر مع الجزيرة في الموسم المقبل، خاصة وأنه يعيش فترة جيدة، وعلاقته مميزة مع مسؤولي النادي والجماهير، ولا يفكر في الرحيل حاليا".

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ما موقف أشرف بن شرقي؟

أشرف بن شرقي شارك في 33 مباراة مع الجزيرة، سجل خلالها 9 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة واحدة.

وردا على أنباء رحيله عن الجزيرة، حسم المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الجزيرة الإماراتي، التكهنات حول مستقبله مع ناديه، بعدما أثير الجدل مؤخرا حول إمكانية فسخ تعاقده ورحيله.

ونشر بن شرقي عبر حسابه على "انستجرام" صورة له بقميص الجزيرة وهو يشير إلى شعار النادي بإحدى المباريات، في دلالة واضحة على استمراره ضمن صفوف فخر أبوظبي.

هل يتعاقد الزمالك مع بن شرقي؟

في سياق متصل، أكد الإعلامي إسلام صادق أن المغربي أشرف بن شرقي لن يعود إلى الزمالك في الفترة المقبلة كما يتردد في الفترة الحالية.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج “البريمو” على قناة “تن” :” أشرف بن شرقي يتقاضي راتب كبير مع نادي الجزيرة الإماراتي وهو الأمر الذي يصعب من عودة بن شرقي إلى القلعة البيضاء في الفترة المقبلة”.

وتجدر الإشارة إلى أن بن شرقي يتقاضى ما يقرب من 3 ملايين دولار سنويا، وهو الرقم الذي يصعب على الزمالك دفع للاعب أو حتى دفع نصفه الآن وبالتالي فاللاعب لن يعود إلى الزمالك.

يذكر أن أشرف بن شرقي ارتبط بعلاقة قوية مع جماهير الفارس الأبيض، طيلة الفترة التي قضاها داخل الزمالك، ونجح في الحصول على ألقاب مع الزمالك، منها الدوري الممتاز وكأس مصر، والوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا في نسخة عام 2019.

الزمالك أشرف بن شرقي مرتضى منصور نادى الجزيرة الدوري المصري

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