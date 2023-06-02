الأمن العام يداهم البؤر الخطرة في سوهاج ويضبط 13 قطعة سلاح

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية إستهدفت دائرة مركزى شرطة (سوهاج - أخميم) .

أسفرت جهودها عن ضبط (13) قطعة سلاح نارى (4 بنادق آلية – 5 بنادق خرطوش – 4 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. بحوزة (13 متهم).

كما تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (6 متهمين) وضبط تشكيل عصابى ضم (3 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص فى إرتكاب حوادث سرقة الدراجات النارية وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (181) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام .