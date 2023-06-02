ضبط 16 قطعة سلاح في حملة أمنية بقنا

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، حملة أمنية إستهدفت دائرة مركزى شرطة (دشنا – الوقف) .

أسفرت جهودها عن ضبط (16) قطعة سلاح نارى عبارة عن (9 بنادق آلية – بندقية خرطوش – 6 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (13 متهم لـ 6 منهم معلومات جنائية) و تنفيذ (4) أحكام قضائية متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام .