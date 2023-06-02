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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور 1600 طالب..حزب مستقبل وطن بالنزهة يدشن مراجعات نهائية للثانوية العامة بالمجان

صدى البلد

نظم حزب مستقبل وطن بالنزهة أمس، أول أيام المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، والتي تقدم جميع المراجعات في كافة المواد لطلاب الثانوية العامة بالمجان.

 

وتحدث النائب خالد مصطفي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن، إلي عدسة "صدى البلد"، عن فعاليات اليوم الأول للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة.

 

وقال خالد مصطفي، إن المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة بالتعاون بين حزب مستقبل وطن ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لتقديم مراجعات نهائية للطلاب بالمجان.

وأشار خالد مصطفي إلى أن الفاعلية تقام في جميع أنحاء محافظة القاهرة، مثل مصر الجديدة، والمعصرة، وعين شمس، والمرج، والهدف من الفاعلية هو التفاعل مع ولي الأمر والمواطن.

 

وعقب أن هذه الفاعلية تساعد أولياء الأمور في رفع العبء عن أكتافهم، ومساعدتهم في الظروف الاقتصادية الحالية، ولقت الفاعلية صدي كبير بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة.

 

وأوضح أن الفاعلية تختار أكفأ المدرسين للمراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة، لضمان جودة الفاعلية واستيعاب الطلاب، وتهدف الفاعلية للقضاء علي "السنتر التعليمي" والذي يبتز الطلاب وأولياء الأمور.

 

وتابع مصطفي الشبراوي، أمين عام مستقبل حزب وطن بدائرة النزهة، أن فعالية المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة في منطقة النزهة، بدأت بتوجيهات من القيادة السياسية لرفع الكاهل عن الأسرة المصرية.

 

وأضاف أن الفاعلية بدأت بمراجعة اللغة العربية، وتم تقسيم كل مادة علي أكثر من يوم، حتي يحضر أكبر عدد ممكن من طلاب الثانوية العامة في منطقة النزهة.

 

وأشار مصطفي الشبراوي، إلى أنه قام ٤ آلاف من طلاب الثانوية العامة بالتسجيل في الفاعلية، وكان من الصعب حضورهم في مراجعة واحدة للمادة، لذلك قاموا بتقسيم الطلاب، وحضر في اليوم الأول لمراجعة اللغة العربية ألف و600 طالب من النزهة.

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