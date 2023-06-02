جمال شعبان يكشف علاقة الصيف بـ الجلطات .. واحترس من هذه العادات

قال الدكتور جمال شعبان، استشارى أمراض القلب وعميد معهد القلب السابق، إن هناك علاقة بين الصيف والعرق والإصابة بالجلطات.

جمال شعبان يكشف علاقة الصيف والإصابة بالجلطات

وتابع جمال عبان في منشور له عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن هناك توصيات للوقاية من ضربات الشمس، والموجات الحارة ، والحماية من الجلطات في فصل الصيف.

وأشار جمال شعبان، إلى أن الماء غير المثلج مهم جدا في الوقاية من الحر وضرباته، واستشهد بالآية القرآنية : (وجعلنا من الماء كل شيء حي).

وأوضح جمال شعبان، لوجوب تناول 3 لتر ماء يوميا بدون عطش، ولا يجب للشخص ان ينتظر الشعور بالعطش؛ حيث أن العطش أولي مراحل الجفاف.

وحذر جمال شعبان، من شرب الماء المثلج عندما يكون الجسم ساخن، او بعد العودة إلى المنزل ؛ حيث أنه قد يتسبب في تنشيط العصب الحائر وخلل كهرباء القلب.

جمال شعبان يكشف علاقة الصيف الإصابة بالجلطات

وأضاف جمال شعبان، إلى أن فائدة عصير القصب كبيرة، وتناول البطيخ، والخضراوات ، والفواكه الطازجة، بالإضافة إلى أنه يجب تجنب التوابل، والكافيين، والتبغ، والمشروبات الغازية في الحر الشديد.

وأكد جمال شعبان، بأنه يجب ارتداء الملابس البيضاء أو الفاتحة من الأنسجة الطبيعية، أو من القطن والكتان وحتي الصوف، ولا يجب الخروج الا بمظلة أو الطاقية أو الكاب، وتجنب الشمس المباشرة في أوقات الذروة.

وأوضح جمال شعبان، بأن التكييف مهم جدا في فضل الصيف، وفي حالة عدم توافر التكييف يتوجب الاغتسال مراتٍ عديدة، ويجب الإهتمام بالشيوخ والأطفال ، وذلك لأنهم الأكثر عرضة

لمضاعفات موجات الطقس الحار، واستدل على كلامه بقول الله تعالي في كتابه الكريم (ومن نعمره ننكسه في الخلق)

واختتم جمال شعبان أن كذلك مرضي العصب الحائر، والضغط المنخفض والذبذبة الأذينية الأكثر عرضة لمضاعفات الموجات الحارة.