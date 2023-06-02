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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الجزائر تبني أطول تمثال في العالم باتجاه القبلة| تفاصيل

الجزائر تبني أطول
الجزائر تبني أطول تمثالا بالعالم لعبد القادر الجزائري

كشفت قناة العربية في تقرير بالفيديو عن:  الجزائر تبني أكبر تمثال في العالم للأمير عبد القادر، ممتطيا حصانه، وبيده سيفا، وهو تمثال يفوق ارتفاع تمثال ريو دي جانيرو الشهير.

وأعلنت الجزائر أنها ستبني تمثالا للأمير عبد القادر، تكريما لمسيرته في مقاومة الاستعمار الفرنسي، وسيكون مكانه على قمة جبل مرجاجو في ولاية وهران.

التمثال المزمع بناؤه في ولاية وهران، سيبلغ طوله 42 مترا، فهو أطول بنحو 4 أمتار من تمثال ريو دي جانيرو، الذي بني بتكلفة 9.5 مليون دولار، وبتصميم يجسد الأمير على متن حصان وبيده سيفا.

ووفقا لوالي ولاية وهران، سعيد سعيود، فإن سيف الأمير عبد القادر في التمثال، سيكون مزودا بتقنية الليزر، ومتجها نحو القبلة، وحصان الأمير سيكون على 5 ركائز، رمزا لأركان الإسلام.

وصرح والي وهران، بأن مشروع بناء التمثال سيكون جاهزا في نهاية سنة 2024.

الجزائر لأكبر تمثال الأمير عبد القادر مقاومة الاستعمار الفرنسي سيف الأمير عبد القادر تقنية الليزر نهاية سنة ٢٠٢٤

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