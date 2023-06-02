الجزائر تبني أطول تمثال في العالم باتجاه القبلة| تفاصيل

كشفت قناة العربية في تقرير بالفيديو عن: الجزائر تبني أكبر تمثال في العالم للأمير عبد القادر، ممتطيا حصانه، وبيده سيفا، وهو تمثال يفوق ارتفاع تمثال ريو دي جانيرو الشهير.

وأعلنت الجزائر أنها ستبني تمثالا للأمير عبد القادر، تكريما لمسيرته في مقاومة الاستعمار الفرنسي، وسيكون مكانه على قمة جبل مرجاجو في ولاية وهران.

التمثال المزمع بناؤه في ولاية وهران، سيبلغ طوله 42 مترا، فهو أطول بنحو 4 أمتار من تمثال ريو دي جانيرو، الذي بني بتكلفة 9.5 مليون دولار، وبتصميم يجسد الأمير على متن حصان وبيده سيفا.

ووفقا لوالي ولاية وهران، سعيد سعيود، فإن سيف الأمير عبد القادر في التمثال، سيكون مزودا بتقنية الليزر، ومتجها نحو القبلة، وحصان الأمير سيكون على 5 ركائز، رمزا لأركان الإسلام.

وصرح والي وهران، بأن مشروع بناء التمثال سيكون جاهزا في نهاية سنة 2024.