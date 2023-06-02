متحدث الخارجية الأمريكية: مستمرون في توصيل المساعدات للشعب السوداني

رد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية سامويل وربيرج، عن تأثر الشعب السوداني بالعقوبات المفروضة من الولايات المتحدة على التأشيرات للسودان وفرض قيود، بأنه ليس صحيحا على الإطلاق، حيث أن العقوبات الأمريكية بشكل عام لا تستهدف المدنيين أو المساعدات الإنسانية من الأساس.

وأضاف «وربيرج» خلال مداخلة له عبر زووم على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الولايات المتحدة دائما ما تنحاز للمساعدات الإنسانية لـ الشعب السوداني، بل وتعطي اهتمام أكبر للوضع على الأرض، مشيرا إلى أن استمرار إطلاق النار يؤثر على وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين هناك.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، «الأطراف السودانية هي المسؤولة عن عدم إمكانية وصول المساعدات الإنسانية للشعب على الأرض، وبالرغم من الحواجز والصعوبات لكن لا تزال واشنطن تحاول بواسطة التنسيق مع الشركاء في توصيل المساعدة للشعب السوداني».