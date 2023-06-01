قلق بالغ.. مجموعة بريكس تعلق على الأوضاع في السودان

أعرب وزراء خارجية دول بريكس، اليوم الخميس، عن قلقهم بشأن اندلاع العنف في السودان ودعوا إلى وقف فوري للأعمال العدائية.

وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية مجموعة بريكس: “نشعر بالقلق إزاء اندلاع العنف في السودان.. يجب وقف فوري للأعمال العدائية، والسماح بوصول السكان السودانيين دون عوائق إلى المساعدات الإنسانية".

كما رحب وزراء خارجية دول بريكس، بجهود الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها لإيجاد حلول للأزمة المستمرة.

ويعقد اجتماع وزراء خارجية دول بريكس يومي 1 و 2 يونيو في كيب تاون، بجنوب أفريقيا.