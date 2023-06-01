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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قلق بالغ.. مجموعة بريكس تعلق على الأوضاع في السودان

بريكس
بريكس

أعرب وزراء خارجية دول بريكس، اليوم الخميس، عن قلقهم بشأن اندلاع العنف في السودان ودعوا إلى وقف فوري للأعمال العدائية.

 

وجاء في بيان مشترك لوزراء خارجية مجموعة بريكس: “نشعر بالقلق إزاء اندلاع العنف في السودان.. يجب وقف فوري للأعمال العدائية، والسماح بوصول السكان السودانيين دون عوائق إلى المساعدات الإنسانية".

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كما رحب وزراء خارجية دول بريكس، بجهود الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع لها لإيجاد حلول للأزمة المستمرة.

 

ويعقد اجتماع وزراء خارجية دول بريكس يومي 1 و 2 يونيو في كيب تاون، بجنوب أفريقيا.

دول بريكس وزراء خارجية دول بريكس السودان

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