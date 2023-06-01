انتهاكات جسيمة.. بيان سعودي أمريكي مشترك بشأن الأوضاع في السودان

أعربت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، اليوم الخميس، عن قلقهما البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لوقف إطلاق النار وإعلان جدة من قبل كل من الجيش السوداني والدعم السريع.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، جاء في البيان المشترك، أن “الانتهاكات أضرت بالمدنيين والشعب السوداني، وتعيق إيصال المساعدات الإنسانية وعودة الخدمات الأساسية”.

وأضاف البيان: “بمجرد أن تتضح جدية الأطراف فعلياً بشأن الامتثال لوقف إطلاق النار، فإن المسيرين على استعداد لاستئناف المناقشات المعلقة لإيجاد حل تفاوضي لهذا الصراع”.

وتابع البيان: “تحقيقاً لهذه الغاية، نحث كلا الطرفين على الالتزام بجدية على وقف إطلاق النار ودعم الجهود الإنسانية التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني”.