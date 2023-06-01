أبو الغيط: توقعت الصدام الحالي في السودان منذ عام

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه توقع حدوث الصدام الحالي في السودان منذ عام .

وقال أحمد أبو الغيط في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري على قناة " إكسترا نيوز "، :" لا يمكن لأي قوات مسلحة نظامية في أي دولة أن تسمح بتواجد ميليشيا على الأرض ".

وأكمل أحمد أبو الغيط :" يجب الحفاظ على المؤسسات الرسمية الشريعة للدولة السودانية الوطنية ".

ولفت أحمد أبو الغيط :" ما يحدث في السودان هو ضريبة عدم الحفاظ على الدولة الوطنية ويتحمل عبء ما يحدث الأن القيادات في السودان التي لم يتوفر لها قدر من الحفاظ على مجتمعاتها ".